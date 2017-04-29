Salon: TVF Başkent



Hakemler: Ayşim Erginay, Bilal Çağlar



Halkbank: Aslıhan Kılıç, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grigoreva (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Seda Zeynep Uslu, Yeliz Basa Askan, Ceyda Durukan, Pelin Selda Ilgın)



Beşiktaş: Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Ecke, Rousseaux, Yasemin Güveli, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)



Setler: 22-25, 20-25, 20-25



Süre: 98 dakika (32, 30, 36)



Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabındaki yedincilik mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.



Beşiktaş böylece seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Salı günü İstanbul'da yapılacak.