Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Bilal ÇağlarHalkbank: Aslıhan Kılıç, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grigoreva (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Seda Zeynep Uslu, Yeliz Basa Askan, Ceyda Durukan, Pelin Selda Ilgın)Beşiktaş: Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Bilal Çağlar

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grigoreva (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Seda Zeynep Uslu, Yeliz Basa Askan, Ceyda Durukan, Pelin Selda Ilgın)

Beşiktaş: Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Ecke, Rousseaux, Yasemin Güveli, Çağla Akın (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)

Setler: 22-25, 20-25, 20-25

Süre: 98 dakika (32, 30, 36)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabındaki yedincilik mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş böylece seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 2 Mayıs Salı günü İstanbul'da yapılacak.

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