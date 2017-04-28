Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5-8'incilik maçları, yarın start alacak.



Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Çanakkale Belediyespor arasındaki beşincilik ve Halkbank ile Beşiktaş arasındaki yedincilik mücadelesinde, serilerin ilk maçları yarın yapılacak.



Her iki eşleşmede de içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka oynanacak ve iki maçı alan takım, eşleşmenin galibi olacak. Galibiyetlerin eşitliğinde, kazanan takım 3. karşılaşmanın sonucuna göre belirlenecek.



Maç programı şöyle:



Yarın:



17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü)



2 Mayıs Salı:



14.00 Beşiktaş-Halkbank (Akatlar)



17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)



5 Mayıs Cuma:



17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent) (Gerekirse)



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü) (Gerekirse)