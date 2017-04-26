Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi'nde 5-8'incilik maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Çanakkale Belediyespor arasındaki beşincilik ve Halkbank ile Beşiktaş arasındaki yedincilik mücadelesi 29 Nisan Cumartesi günü başlayacak.



Her iki eşleşmede de, içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka oynanacak ve iki maç alan takım, eşleşmenin galibi olacak. Galibiyetlerin eşitliğinde, kazanan takım 3. maçın sonucuna göre belirlenecek.



Maç programı şöyle:



29 Nisan Cumartesi:



17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü)



2 Mayıs Salı:



14.00 Beşiktaş-Halkbank (Akatlar)



17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)



5 Mayıs Cuma:



17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent) (olursa)



17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü) (olursa)