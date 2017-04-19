Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ali BağdeBursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Merve İkbal Albayrak, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu)Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali Bağde

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Merve İkbal Albayrak, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu)

Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Tuğçe Ersan, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay, Kseniya Koçyiğit, Merve Gülaç)

Setler: 25-11, 25-15, 25-19

Süre: 75 dakika (23, 25, 27)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan Cumartesi günü 15.00'te Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

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