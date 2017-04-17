Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi ve üçüncülük mücadelesinin programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final serisi 27 Nisan Perşembe günü, Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın üçüncülük mücadelesi ise 28 Nisan Cuma günü Burhan Felek Spor Salonu'nda başlayacak.



Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.



Ligi üçüncü ve dördüncü bitirecek ekibin belirleneceği Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki mücadele ise iki maç üzerinden yapılacak. Maçlar sonunda en fazla puan toplayan ekip üçüncü olacak. Puan eşitliği olması durumunda, oynanacak altın setin sonucu sıralamayı belirleyecek.



Ligde final ve üçüncülük maçlarının programı şöyle:





T A R İ H



SAAT



T A K I M L A R



MAÇ



27 Nisan Perşembe



18.00



Fenerbahçe



Galatasaray



Final 1. maç



28 Nisan Cuma



18.00



Eczacıbaşı VitrA



VakıfBank



3/4.lük 1. maç



29 Nisan Cumartesi



16.00



Fenerbahçe



Galatasaray



Final 2. maç



30 Nisan Pazar



13: 00



VakıfBank



Eczacıbaşı VitrA



3/4.lük 2. maç



2 Mayıs Salı



18.00



Galatasaray



Fenerbahçe



Final 3. maç



4 Mayıs Perşembe



18.00



Galatasaray



Fenerbahçe



Final 4. maç (Gerekirse)



7 Mayıs Pazar



16.00



Fenerbahçe



Galatasaray



Final 5. maç (Gerekirse)



