Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi ve üçüncülük mücadelesinin programı belli oldu.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi ve üçüncülük mücadelesinin programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final serisi 27 Nisan Perşembe günü, Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın üçüncülük mücadelesi ise 28 Nisan Cuma günü Burhan Felek Spor Salonu'nda başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Ligi üçüncü ve dördüncü bitirecek ekibin belirleneceği Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki mücadele ise iki maç üzerinden yapılacak. Maçlar sonunda en fazla puan toplayan ekip üçüncü olacak. Puan eşitliği olması durumunda, oynanacak altın setin sonucu sıralamayı belirleyecek.

Ligde final ve üçüncülük maçlarının programı şöyle:

T A R İ H

SAAT

T A K I M L A R

MAÇ

27 Nisan Perşembe

18.00

Fenerbahçe

Galatasaray

Final 1. maç

28 Nisan Cuma

18.00

Eczacıbaşı VitrA

VakıfBank

3/4.lük 1. maç

29 Nisan Cumartesi

16.00

Fenerbahçe

Galatasaray

Final 2. maç

30 Nisan Pazar

13: 00

VakıfBank

Eczacıbaşı VitrA

3/4.lük 2. maç

2 Mayıs Salı

18.00

Galatasaray

Fenerbahçe

Final 3. maç

4 Mayıs Perşembe

18.00

Galatasaray

Fenerbahçe

Final 4. maç (Gerekirse)

7 Mayıs Pazar

16.00

Fenerbahçe

Galatasaray

Final 5. maç (Gerekirse)

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