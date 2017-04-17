Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi ve üçüncülük mücadelesinin programı belli oldu.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi ve üçüncülük mücadelesinin programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final serisi 27 Nisan Perşembe günü, Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın üçüncülük mücadelesi ise 28 Nisan Cuma günü Burhan Felek Spor Salonu'nda başlayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Ligi üçüncü ve dördüncü bitirecek ekibin belirleneceği Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki mücadele ise iki maç üzerinden yapılacak. Maçlar sonunda en fazla puan toplayan ekip üçüncü olacak. Puan eşitliği olması durumunda, oynanacak altın setin sonucu sıralamayı belirleyecek.
Ligde final ve üçüncülük maçlarının programı şöyle:
|T A R İ H
|SAAT
|T A K I M L A R
|MAÇ
|27 Nisan Perşembe
|18.00
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|Final 1. maç
|28 Nisan Cuma
|18.00
|Eczacıbaşı VitrA
|VakıfBank
|3/4.lük 1. maç
|29 Nisan Cumartesi
|16.00
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|Final 2. maç
|30 Nisan Pazar
|13: 00
|VakıfBank
|Eczacıbaşı VitrA
|3/4.lük 2. maç
| 2 Mayıs Salı
|18.00
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|Final 3. maç
|4 Mayıs Perşembe
|18.00
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|Final 4. maç (Gerekirse)
|7 Mayıs Pazar
|16.00
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|Final 5. maç (Gerekirse)