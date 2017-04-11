Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off ikinci etabı, 19 Nisan'da başlayacak.



Ligde 5, 6, 7 ve 8'incilik maçlarının oynanacağı etapta, çeyrek finalde mağlup olan Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımları, deplasmanlı lig usulüne göre iki maç üzerinden karşılaşacaklar. İki galibiyet alan takımlar, 5 ve 6'ncılık, diğer 2 takım ise 7 ve 8'incilik maçları oynayacak.



Play-off ikinci etap maç programı şöyle:



19 Nisan Çarşamba:



17.00



Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)



17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)



22 Nisan Cumartesi:



15.00 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)



16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)



25 Nisan Salı (3. maçlar-gerekirse):



17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)



17.30



Bursa Büyükşehir Beldiyespor-Beşiktaş (Akatlar)