Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off ikinci etabı, 19 Nisan'da başlayacak.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off ikinci etabı, 19 Nisan'da başlayacak.
Ligde 5, 6, 7 ve 8'incilik maçlarının oynanacağı etapta, çeyrek finalde mağlup olan Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımları, deplasmanlı lig usulüne göre iki maç üzerinden karşılaşacaklar. İki galibiyet alan takımlar, 5 ve 6'ncılık, diğer 2 takım ise 7 ve 8'incilik maçları oynayacak.
Play-off ikinci etap maç programı şöyle:
19 Nisan Çarşamba:
17.00
Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
22 Nisan Cumartesi:
15.00 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)
16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
25 Nisan Salı (3. maçlar-gerekirse):
17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)
17.30
Bursa Büyükşehir Beldiyespor-Beşiktaş (Akatlar)