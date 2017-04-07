Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nden düşecek iki takım yarın Ankara'da başlayacak baraj etabı ikinci devre maçlarının ardından belli olacak.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nden düşecek iki takım yarın Ankara'da başlayacak baraj etabı ikinci devre maçlarının ardından belli olacak.

Müsabakalar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek.

Lige tutunmak için Seramiksan, Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor takımları baraj etabında son kozlarını oynayacak.

4 takımın da şansı var

Baraj etabı ikinci devre maçları öncesi 4 takımın da Sultanlar Ligi'nde kalma şansı devam ediyor.

Karşılaşmalar öncesi Seramiksan, 25,870 puanla grupta birinci sırada yer alıyor. Seramiksan'ın, ligde kalmayı garantilemek için 3 maçta hanesine 3 puan yazdırması yeterli olacak.

Nilüfer Belediyespor 18,710 puanla ikinci, Sarıyer Belediyespor 18,300 puanla üçüncü, İdmanocağı ise 15,450 puanla son sırada bulunuyor.

Puan durumu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı ikinci devre maçları öncesi puan durumu şöyle:

Sıra

Takım

G

M

AS

VS

P

1

SERAMİKSAN

9

16

40

58

25,870

2

NİLÜFER BELEDİYESPOR

4

21

28

65

18,710

3

SARIYER BELEDİYESPOR

6

19

26

61

18,300

4

İDMANOCAĞI

5

20

26

65

15,450



Maç programı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı ikinci devre maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Sarıyer Belediyespor-Seramiksan

15.00 Nilüfer Belediyespor-İdmanocağı

9 Nisan Pazar:

13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor

15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor

10 Nisan Pazartesi:

13.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

15.00 İdmanocağı-Seramiksan

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