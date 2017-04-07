Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nden düşecek iki takım yarın Ankara'da başlayacak baraj etabı ikinci devre maçlarının ardından belli olacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nden düşecek iki takım yarın Ankara'da başlayacak baraj etabı ikinci devre maçlarının ardından belli olacak.
Müsabakalar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek.
Lige tutunmak için Seramiksan, Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor takımları baraj etabında son kozlarını oynayacak.
4 takımın da şansı var
Baraj etabı ikinci devre maçları öncesi 4 takımın da Sultanlar Ligi'nde kalma şansı devam ediyor.
Karşılaşmalar öncesi Seramiksan, 25,870 puanla grupta birinci sırada yer alıyor. Seramiksan'ın, ligde kalmayı garantilemek için 3 maçta hanesine 3 puan yazdırması yeterli olacak.
Nilüfer Belediyespor 18,710 puanla ikinci, Sarıyer Belediyespor 18,300 puanla üçüncü, İdmanocağı ise 15,450 puanla son sırada bulunuyor.
Puan durumu
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı ikinci devre maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Sıra
|Takım
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1
|SERAMİKSAN
|9
|16
|40
|58
|25,870
|2
|NİLÜFER BELEDİYESPOR
|4
|21
|28
|65
|18,710
|3
|SARIYER BELEDİYESPOR
|6
|19
|26
|61
|18,300
|4
|İDMANOCAĞI
|5
|20
|26
|65
|15,450
Maç programı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı ikinci devre maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Sarıyer Belediyespor-Seramiksan
15.00 Nilüfer Belediyespor-İdmanocağı
9 Nisan Pazar:
13.00 İdmanocağı-Sarıyer Belediyespor
15.00 Seramiksan-Nilüfer Belediyespor
10 Nisan Pazartesi:
13.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
15.00 İdmanocağı-Seramiksan