Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nden düşecek iki takım yarın Ankara'da başlayacak baraj etabı ikinci devre maçlarının ardından belli olacak.



Müsabakalar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek.



Lige tutunmak için Seramiksan, Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor takımları baraj etabında son kozlarını oynayacak.



4 takımın da şansı var



Baraj etabı ikinci devre maçları öncesi 4 takımın da Sultanlar Ligi'nde kalma şansı devam ediyor.



Karşılaşmalar öncesi Seramiksan, 25,870 puanla grupta birinci sırada yer alıyor. Seramiksan'ın, ligde kalmayı garantilemek için 3 maçta hanesine 3 puan yazdırması yeterli olacak.



Nilüfer Belediyespor 18,710 puanla ikinci, Sarıyer Belediyespor 18,300 puanla üçüncü, İdmanocağı ise 15,450 puanla son sırada bulunuyor.



Puan durumu



Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde baraj etabı ikinci devre maçları öncesi puan durumu şöyle:





Sıra



Takım



G



M



AS



VS



P



1



SERAMİKSAN



9



16



40



58



25,870



2



NİLÜFER BELEDİYESPOR



4



21



28



65



18,710



3



SARIYER BELEDİYESPOR



6



19



26



61



18,300



4



İDMANOCAĞI



5



20



26



65



15,450



