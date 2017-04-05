Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda mücadele ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Rövanş maçı 7 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu xx, Yasin Okumuş xx
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Joyce xx, İpek Soroğlu xx, Özge Kırdar xx, Yaren xx, Fatma xx, Prokopic xx,
Horvath xx, Bashkakova xx, Aylin xx, Ceren xx, Merve xx, Nuran xx
Galatasaray: Aslı xx, Jack xx, Gamze xx, Leys xx, Güldeniz xx, Hristina xx, Centoni xx, Nihan xx, Ada xx, Nursevil xx,
Setler: 9-25, 22-25, 20-25
Süre: 19, 28, 28 (75 dakika) - İSTANBUL
sponsored ads