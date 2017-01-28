Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: 19 MayısHakemler: Akif Kabak, Mutlu Seçalİdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Matienko, Ece Hocaoğlu, Kristina, Neşve Büyükbayram (Ayça İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Nefize Bayramoğlu)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Rachael, Büşra Kılıçlı, Larson, Nilay Özdemir (Gülden...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: 19 Mayıs

Hakemler: Akif Kabak, Mutlu Seçal

İdmanocağı: Sanchez, Birgül Güler, Matienko, Ece Hocaoğlu, Kristina, Neşve Büyükbayram (Ayça İhtiyaroğlu, Fatma Beyaz, Nefize Bayramoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Hande Baladın, Rachael, Büşra Kılıçlı, Larson, Nilay Özdemir (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Setler: 13-25, 13-25, 19-25

Süre: 65 dakika (19, 20, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı VitrA, İdmanocağı'nı deplasmanda 3-0 yendi.

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