Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Metro Enerji ArenaHakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz DumanFenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman

Fenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)

Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)

Setler: 25-20, 25-16, 25-14

Süre: 73 dakika (26, 24, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

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