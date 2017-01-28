Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman
Fenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)
Setler: 25-20, 25-16, 25-14
Süre: 73 dakika (26, 24, 23)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Metro Enerji ArenaHakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz DumanFenerbahçe: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux,...
Salon: Metro Enerji Arena