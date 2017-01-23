Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Bülent Bozkurt, Erdal FındıkBeşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Yasemin Güveli)İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kristina,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Bülent Bozkurt, Erdal Fındık

Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Yasemin Güveli)

İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kristina, Ece Hocaoğlu, Rachel, Matienko (Ayça İhtiyaroğlu, Nefize Bayramoğlu, Kübra Kegan)

Setler: 14-25, 25-16, 25-18, 29-31, 15-13

Süre: 137 dakika (24, 25, 26, 39, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın son maçında Beşiktaş, İdmanocağı'nı 3-2 yendi.

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