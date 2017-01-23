Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Bülent Bozkurt, Erdal Fındık
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Yasemin Güveli)
İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kristina, Ece Hocaoğlu, Rachel, Matienko (Ayça İhtiyaroğlu, Nefize Bayramoğlu, Kübra Kegan)
Setler: 14-25, 25-16, 25-18, 29-31, 15-13
Süre: 137 dakika (24, 25, 26, 39, 23)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın son maçında Beşiktaş, İdmanocağı'nı 3-2 yendi.
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Bülent Bozkurt, Erdal FındıkBeşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Yasemin Güveli)İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kristina,...
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
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