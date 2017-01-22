Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Bülent KırmızıSarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes, Rida Erlalelitepe, Yaneva, Selin Uygur (Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Zülfiye Derinbay, Funda Bilgi, Miniriye Vatansever, Melike Yılmaz)Fenerbahçe: Eda Dündar, Tomkom, Natalia,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Bülent Kırmızı

Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes, Rida Erlalelitepe, Yaneva, Selin Uygur (Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Zülfiye Derinbay, Funda Bilgi, Miniriye Vatansever, Melike Yılmaz)

Fenerbahçe: Eda Dündar, Tomkom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ezgi Dilik, Merve Dalbeler)

Setler: 21-25, 10-25, 13-25

Süre: 78 dakika (32, 23, 23)


Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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