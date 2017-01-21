Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Yıldırım BeyazıtHakemler: Nurten Özbar, Arzu EmiroğluSeramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Meryem Boz, Desislava, Ceyda Demirhan, Tow-Arnett (Sedef Sazlıdere, Gamze Ergin, Sıla Çalışkan, Selime İlyasoğlu, Elif Kavrar)Halkbank: Zeynep Seda Uslu, Salas, Ceyda Durukan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Nurten Özbar, Arzu Emiroğlu

Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nizetich, Meryem Boz, Desislava, Ceyda Demirhan, Tow-Arnett (Sedef Sazlıdere, Gamze Ergin, Sıla Çalışkan, Selime İlyasoğlu, Elif Kavrar)

Halkbank: Zeynep Seda Uslu, Salas, Ceyda Durukan, Grigoreva, Starcevic, Burcu Tutku Yüzgenç (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 25-22,15-11

Süre: 132 dakika (27, 27, 29, 31, 18)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Seramiksan, sahasında Halkbank'ı 3-2 yendi.

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