Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: GS Park VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun ŞenerGalatasaray: Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Seda Aslanyürek, Jack (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Güldeniz Önal, Ezgi Arslan)VakıfBank: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Özge...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: GS Park Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener

Galatasaray: Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Seda Aslanyürek, Jack (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Güldeniz Önal, Ezgi Arslan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Özge Yurtdagülen (Gizem Örge, Naz Akyol, Kimberly, Cansu Çetin)

Setler: 27-29, 21-25, 14-25

Süre: 84 dakika (33, 26, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yenerek, namağlup liderliğini sürdürdü.

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