Voleybol Vakfından Anıtkabir Ziyareti

Türk voleyboluna hizmet vermek üzere 1987'de faaliyete geçen Voleybol Vakfı, kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ziyarete vakıf üyeleri, eski voleybolcular, hakemler, federasyon temsilcileri, çeşitli kulüplerden alt yapı sporcuları ve antrenörler katıldı. Resmi tören alanından mozoleye yürüyen vakıf üyeleri ve katılımcılar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.



Törenin sonunda Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Voleybol Vakfı Yönetim Kurulu, Anıtkabir özel defterini imzaladı.