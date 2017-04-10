Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda, Efeler Ligi'nde yarı finale yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.



Galatasaray HDI Sigorta'yı çeyrek finalde iki maçta da yenen Halkbank'ın Sırp antrenörü Slobodan Kovac, yaptığı açıklamada, turu geçmenin kendilerini sevindirdiğini belirtti.



Kovac, sarı-kırmızılı ekibin iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "İlk maçta zorlanmıştık ama İstanbul'da istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak adımızı yarı finale yazdırdık. Oyuncularımın sergilediği mücadeleden memnunum." ifadelerini kullandı.



Yarı finaldeki Ziraat Bankası eşleşmesini de değerlendiren Sırp antrenör, şunları kaydetti:



"Ziraat Bankası güçlü, kıymetli bir takım. Bu seviyedeki tüm takımlar, güçlü ve buraya hak ederek geldiler. Rakibimiz Ziraat Bankası da öyle. Bu nedenle iki Ankara ekibinin tur mücadelesi zevkli ve çetin geçmeye aday. Maçlarda, Ankaralı voleybolseverlere bir voleybol gösterisi sunacağımıza, zevkli maçlar izleteceğimize inanıyorum. Voleybol şöleni olacak. İki taraf da önemli silahlara sahip. Süre az olsa da hem mental hem fizik olarak hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."