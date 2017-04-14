Voleybol Müsabakaları Devam Ediyor

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma voleybol turnuvası devam ediyor.

Voleybol Müsabakaları Devam Ediyor

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma voleybol turnuvası devam ediyor.

Kızlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Voleybol turnuvasında takımlar tüm hünerlerini sergiliyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda oynanan müsabakalarda, erkeklerde 5, kızlarda ise 7 takım mücadele veriyor. Erkeklerde; Yıldırım Gençlik Spor Kulübü, Erzincan Spor Kulübü, Kavakyolu Belediye Spor Kulübü, Kemah Spor Kulübü ve Fatih Teknik Spor Kulübü mücadele veriyor. Kızlar gurubunda ise; Erzincan tenis Spor Kulübü, Kavakyolu Belediye Spor Kulübü, Kemah Spor Kulübü, Gençler Gücü Spor Kulübü, Erzincan Spor Kulübü, Demirkent Spor Kulübü ve Geçit Belediye Spor Kulübü takımları mücadele veriyor. - ERZİNCAN

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