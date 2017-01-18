Voleybol Marmara Bölge Şampiyonası'na Doğru

Havsa Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Yalova'da yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Voleybol Marmara Bölge Şampiyonası'na Doğru

Havsa Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Yalova'da yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Havsa Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, il ve ilçe okullarının
katılımıyla düzenlenen Yıldız Kız Voleybol Turnuvası'nda il birincisi oldu. Bu sonuçla takım Yalova'da yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Öğrenciler müsabakaların ardından ilçe Kaymakamı Yunus Ataman'ı ziyaret etti.

Kaymakam Ataman, öğrencilere Yalova'da yapılacak müsabakalarda başarı dilerken, ziyarette, Havsa Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan ve Okul
Müdürü Yusuf Fidan da hazır bulundu.

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