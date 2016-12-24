Voleybol: Kupa Voley

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, "Kupa Voley" bayanlar 1. bölüm maç hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada, takımın, 25 Aralık Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarına Anafartalar Spor Salonu'nda devam ettiği bildirildi.



Takımın Baş Antrenörü Üzeyir Özdurak ise kupa maçı hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.



Güzel bir maç olacağını ifade eden Özdurak, "Biz elimizden geldiğince iyi oynayıp bu turu geçmeye çalışacağız. İki devreli bir maç. İlk devreyi burada, ikinci devreyi Bursa da oynayacağız. Bu iki maç neticesinde en fazla puanı alan bu turu geçecek. Umuyorum ki turu geçen taraf biz olacağız." dedi.