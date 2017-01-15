Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Bülent Bozkurt, Burhan İlhanEczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kuzubaşıoğlu, Thaisa, Hande Baladin, Neslihan Demir Güler)Halkbank: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Tutku Yüzgenc, Salas,...

Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bülent Bozkurt, Burhan İlhan

Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kuzubaşıoğlu, Thaisa, Hande Baladin, Neslihan Demir Güler)

Halkbank: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Tutku Yüzgenc, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Nur Duygu Doğan)

Setler: 25-23, 25-22, 21-25, 25-17

Süre: 119 dakika (30, 31, 31, 27)

Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında Eczacıbaşı VitrA, Halkbank'ı 3-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

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