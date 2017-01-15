Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Onur Hoşnut, Meryem Pelenk TekolGalatasaray: Gamze Alikaya, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Centoni, Seda Aslanyürek, Jack (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Hristina, Nursevil Aydınlar)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu,...

Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Meryem Pelenk Tekol

Galatasaray: Gamze Alikaya, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Centoni, Seda Aslanyürek, Jack (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Hristina, Nursevil Aydınlar)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Merve Tanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak, Bashnakova)

Setler: 25-27, 17-25, 25-14, 25-20, 12-15

Süre: 130 dakika (34, 27, 25, 27, 17)

Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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