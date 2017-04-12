Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası
Salon: Melina Merkouri RentisHakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Markus Edholm (İsveç)Olympiakos: Malasai, Giota, Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou (Konomi, Vlachaki, Teza, Tsima)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge...
Salon: Melina Merkouri Rentis
Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Markus Edholm (İsveç)
Olympiakos: Malasai, Giota, Hippe, Lazarevic, Lamprousi, Christodoulou (Konomi, Vlachaki, Teza, Tsima)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Prokopic, da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Merve Tanıl, Nuran İnce, Yaren Hatipoğlu, Bashnakova)
Setler: 18-25, 15-25, 25-20, 25-19, 15-10)
Süre: 118 dakika (25, 24, 26, 27, 16)
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinin ilk ayağında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Olympiakos'a 3-2 yenildi.
Finalin rövanşı, 15 Nisan Cumartesi günü Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.