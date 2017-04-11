Bursa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinin ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi OIympiakos ile karşı karşıya gelecek.



Yunanistan'ın liman kenti Pire'de Melina Merkouri Rentis Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek) ve Markus Edholm (İsveç) hakem ikilisi yönetecek.



Finalin rövanş maçı, 15 Nisan Cumartesi günü Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.