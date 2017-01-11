Voleybol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Konstantin Selın (Azerbaycan), Mirjana Galic (Bosna Hersek)



Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Gomes, İvana, Dora (Aylin-Ceren, Yaren, Merve, İkbal, Nuran, Nikalina)



Ştiianda Bacau: Perovic, Rogojinaru, Cazacu, Otasevic, Fales, Zburova, (Manu-Albu, Baltatu, Miclea, Radu)



Setler: 25-15, 25-17, 18-25, 25-23



Süre: 96 Dakika (21, 23, 24, 28)



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya'nın Stiinta takımını 3-1 yendi.



İlk maçta da rakibini 3-1 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, adını 8'li finallere yazdırdı. Bursa temsilcisinin 8'li finallerdeki rakibi, Slavia EU Bratislava-UVC Holding Graz eşleşmesinde tur atlayan taraf olacak.