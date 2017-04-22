Salon: Palaverde



Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Wib Cambre (Belçika)



Dinamo Moskova: de Pena, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Poljak, Kosianenko (Malova, Vetrova, Morozova)



Imoco Volley: Ortolani, Folie, Skorupa, Robinson, Danesi, Fawcett (De Gennaro, Malinov, Cella, Costagrande, Barazza)



Setler: 18-25, 15-25, 25-15, 25-27



Süre: 116 dakika (26,28,25,37)



Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inin ilk gün ikinci maçında ev sahibi Imoco Volley, Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek finale çıktı.



Dinamo Moskova karşısında etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi, taraftarının da desteğiyle maçı 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı ve VakıfBank'ın rakibi oldu.



Imoco Volley, tarihinde ilk kez yer aldığı Dörtlü Final'de finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı.



Dinamo Moskova ise Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Gruplarda ve play-off etabında rakiplerine şans tanımayan Rus ekibi, ilk kez yenilerek final şansını kaçırdı.



Organizasyonda tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde olmak üzere 11 kez şampiyon olarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Rus ekibi, 1977 yılındaki şampiyonluğunun ardından 40 yıldır devam eden kupa hasretini sona erdirme fırsatını da yitirdi.



VakıfBank-Imoco Volley finali



Dörtlü Final'in ikinci ve son gününde yarın VakıfBank ile Imoco Volley şampiyonluk için mücadele edecek.



Palaverde salonunda gercekleştirilecek final müsabakasında Imoco Volley tarihinin ilk, VakıfBank ise 3. şampiyonluğunu elde edebilmek için ter dökecek.



Bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Moskova ile üçüncülük müsabakasına çıkacak.



Organizasyonda üçüncülük maçı TSİ 16.00'da, final maçı ise TSİ 19.00'da başlayacak.