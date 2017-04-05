Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Rus ekibi Dinamo Moskova, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Liu Jo Nordmeccanica'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.



Dinamo Moskova, İtalya'da oynanan ilk müsabakadan da 3-0 galip ayrılmıştı.



Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak. Dinamo Moskova, yarı finalde İtalya'nın Imoco Volley takımı ile karşılaşacak. Dörtlü Final'in diğer eşleşmesinde ise iki Türk temsilcisi VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA kozlarını paylaşacak.