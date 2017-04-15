Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanşında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan, konuk olduğu İtalya'dan Unet Yamamay'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Busto Arsizio kentindeki Palayamamay Spor Salonu'nda 2 saat 6 dakika süren mücadeleyi 23-25, 16-25, 25-12, 25-21 ve 25-12'lik setlerle 3-2 kazanan Dinamo Kazan, şampiyon oldu.



Rus temsilcisi, evinde oynadığı ilk maçta da rakibini 3-1 mağlup etmişti. Daha önce 2013-2014 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Dinamo Kazan, tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.