Voleybol: Kadınlar Cev Kupası
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk ayağında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan, konuk ettiği İtalya'dan Unet Yamamay'ı 3-1 mağlup etti.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk ayağında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan, konuk ettiği İtalya'dan Unet Yamamay'ı 3-1 mağlup etti.
Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda 1 saat 58 dakika süren mücadeleyi 25-18, 25-22, 20-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 alan ev sahibi Dinamo Kazan, rövanş öncesinde avantaj elde etti.
2017 Kadınlar CEV Kupası'nın sahibi, iki takım arasında 15 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.00'da İtalya'da oynanacak rövanşta belli olacak.
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