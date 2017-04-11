Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk ayağında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan, konuk ettiği İtalya'dan Unet Yamamay'ı 3-1 mağlup etti.



Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda 1 saat 58 dakika süren mücadeleyi 25-18, 25-22, 20-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 alan ev sahibi Dinamo Kazan, rövanş öncesinde avantaj elde etti.



2017 Kadınlar CEV Kupası'nın sahibi, iki takım arasında 15 Nisan Cumartesi günü TSİ 19.00'da İtalya'da oynanacak rövanşta belli olacak.