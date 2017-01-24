Salon: Burhan Felek



Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)



Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)



Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)



Setler: 25-14, 25-23, 25-16



Süre: 69 dakika (22, 26, 21)



Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Galatasaray, İsviçre'nin Franches-Montagnes takımını 3-0 mağlup etti ve 8'li finallere yükseldi.



Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.