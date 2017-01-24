Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)
Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)
Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)
Setler: 25-14, 25-23, 25-16
Süre: 69 dakika (22, 26, 21)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Galatasaray, İsviçre'nin Franches-Montagnes takımını 3-0 mağlup etti ve 8'li finallere yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.
Voleybol: Kadınlar Cev Kupası
Salon: Burhan FelekHakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder,...
Salon: Burhan Felek
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