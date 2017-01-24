Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder,...

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)

Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)

Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)

Setler: 25-14, 25-23, 25-16

Süre: 69 dakika (22, 26, 21)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Galatasaray, İsviçre'nin Franches-Montagnes takımını 3-0 mağlup etti ve 8'li finallere yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarı Kırmızılılar, Galata Saray, Burhan Felek, Ezgi Arslan, Beyaz Rusya, Galatasaray, G.Saray, Belarus, İsviçre, İtalya
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads