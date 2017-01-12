Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre'nin Franches-Montagnes ekibini 3-1 yendi.



Rossemasion kentindeki Forum Biwi'de oynanan karşılaşmada rakibini 23-25, 25-15, 25-17 ve 25-13 biten setlerle 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi avantaj yakaladı.



Müsabakanın rövanşı, 24 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak.