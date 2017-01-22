Voleybol Kadınlar 1. Lig

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar 1. Lig

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Doğan

Hakemler: Gürhan Gül xx, Adem Türkmen xx

Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği: Müge xx, Deniz xx, Maria xx, Aliona xx, Suna xx, Gülcan xx, Irmak xx (L), (Kübra xx, Buse xx, Elif xx, Ebru xx)

Karayolları: Evgenia xx, Emine xx, Ayçin xx, Dusanka xx, Seda xx, Dolunay xx, Gülçin xx (L), (Kadriye xx)

Setler: 25-20, 25-22, 25-16

Süre: 76 dk. (25, 27, 24) - GÜMÜŞHANE

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