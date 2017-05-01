Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği voleybol hakem kursu başarıyla tamamlandı.



Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kursa il merkezinin yanı sıra çevre illerinde katılımıyla gerçekleşen kursa 81 kişi katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Aziz Yener ve Kurs Koordinatörü Sevda Güler, 3 gün süren kursta hakem adaylarına öncelikte teorik daha sonra uygulama eğitim verdi.



Kurs sonunda bir açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Aziz Yener, kursa olan talepten oldukça mutlu olduklarını ve kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti. Adıyaman'da voleybol branşına yoğun ilgi olduğunu ve hakem ihtiyacını gidermek amacıyla hakem kursu açıldığını belirten Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Voleybol hakemlik kursumuza özellikle genç arkadaşlarımız ilgi gösterdi. 3 gün süren kursta başarılı olan hakem adaylarımız bundan sonra ilimizde yapılacak yerel müsabakalarımızda görev yapabilecekler" dedi.



Müdür Keleş, voleybol hakem kursuna katılımlarından dolayı kursiyerlere teşekkür ederek spor yaşamlarında başarılar diledi. - ADIYAMAN