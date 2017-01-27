Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji Arena)
15.00 İdmanocağı-Eczacıbaş VitrA (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Anafartalar)
18.00 VakıfBank-Seramiksan (Vakıfbank Spor Sarayı)
29 Ocak Pazar:
13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
Efeler Ligi
Bugün:
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Haldun Alagaş)
Yarın:
13.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)
15.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)
29 Ocak Pazar:
16.00 Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
30 Ocak Pazartesi:
16.00 Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor (Hüseyin Akbaş)
Voleybol: Haftanın Programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları oynanacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları oynanacak.