Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 13. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



Vestel Venus Sultanlar Ligi



Yarın:



13.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji Arena)



15.00 İdmanocağı-Eczacıbaş VitrA (Trabzon 19 Mayıs)



17.00 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)



17.00 Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Anafartalar)



18.00 VakıfBank-Seramiksan (Vakıfbank Spor Sarayı)



29 Ocak Pazar:



13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)



Efeler Ligi



Bugün:



16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Haldun Alagaş)



Yarın:



13.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (TVF Başkent)



14.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)



15.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)



29 Ocak Pazar:



16.00 Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)



30 Ocak Pazartesi:



16.00 Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor (Hüseyin Akbaş)