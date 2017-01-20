Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

17.00 Nilüfer Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

Yarın:

13.00 Galatasaray-VakıfBank (Galatasaray Park Voleybol)

16.30 Seramiksan-Halkbank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

22 Ocak Pazar:

13.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe (Burhan Felek)

23 Ocak Pazartesi:

15.00 Beşiktaş-İdmanocağı (Beşiktaş Akatlar Arena)

Efeler Ligi

Yarın:

18.30 Fenerbahçe-Maliye Piyango (Metro Enerji Arena)

22 Ocak Pazar:

15.30 İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (İnegöl)

16.00 Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor Yüntaş (GAP Arena)

16.30 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk)

19.30 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)

23 Ocak Pazartesi:

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park Voleybol)

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