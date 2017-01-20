Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
17.00 Nilüfer Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
Yarın:
13.00 Galatasaray-VakıfBank (Galatasaray Park Voleybol)
16.30 Seramiksan-Halkbank (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
22 Ocak Pazar:
13.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe (Burhan Felek)
23 Ocak Pazartesi:
15.00 Beşiktaş-İdmanocağı (Beşiktaş Akatlar Arena)
Efeler Ligi
Yarın:
18.30 Fenerbahçe-Maliye Piyango (Metro Enerji Arena)
22 Ocak Pazar:
15.30 İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (İnegöl)
16.00 Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor Yüntaş (GAP Arena)
16.30 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk)
19.30 Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Akatlar Arena)
23 Ocak Pazartesi:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park Voleybol)
Voleybol: Haftanın Programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 12. hafta müsabakalarıyla başlayacak.