Voleybol: Erkekler Kupa Voley

Salon: Balıkesir Yeni Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin OkumuşFenerbahçe: Selçuk Keskin, Pajenk, Sabit Karaağaç, Sket, Quesque, Metehan Baş, (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Metin Toy, İbrahim Emet, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Batı Kayhan)Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bidak,...

Voleybol: Erkekler Kupa Voley

Salon: Balıkesir Yeni


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Pajenk, Sabit Karaağaç, Sket, Quesque, Metehan Baş, (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Metin Toy, İbrahim Emet, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Batı Kayhan)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bidak, Siltala, Gjorgiev, İzzet Ünver, Venno, Muhammet Ertuğrul (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Uğur Güneş, Stankovic, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar)

Setler: 25-23, 26-24, 13-25, 25-21

Süre: 119 dakika (29, 35, 24, 31)

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarı Lacivertliler, Mehmet Özbek, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, Balıkesir, Sarıkaya, Karaağaç, F.Bahçe, Keskin
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads