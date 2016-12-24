Voleybol: Erkekler Kupa Voley

Salon: Atatürk Spor SalonuHakemler: Sadettin Deneri, Orhan SatanerAfyon Belediye Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Fatih Eren Uğur, Ropret, Demirhan Durul, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Ahmet Arslan, Burak Köse, Rıfat Erden Çevikel, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Ömer Furkan Dur)Maliye Piyango:...

Voleybol: Erkekler Kupa Voley

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Orhan Sataner

Afyon Belediye Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Fatih Eren Uğur, Ropret, Demirhan Durul, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Ahmet Arslan, Burak Köse, Rıfat Erden Çevikel, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Ömer Furkan Dur)

Maliye Piyango: Ceyhun Tendar, Uğur Güneş, Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, Siltala, (Murat Tokgöz, Sefer Metin Yeşilöz, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, İzzet Ünver, Ufuk Minici)

Setler: 18-25, 23-25, 25-13, 14-25

Süre: 94 Dakika (23, 27, 22, 22)

Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında, Maliye Piyango deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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