Salon: Ali Yücel
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, İbrahim Ünal
Tokat Belediye Plevne: Martin, Marcus, Murat Palavar, Statenko, Orçun Ergün, Hakan Polat (Semih Çelik, Burak Hazırol, Hasan Balcıoğlu, Ertan Ertekin, Taner Kabakcı, Göktuğ Şeref, Andaç Kapan)
İnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Husaj, Klapwik, Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Bahaov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Ayhan Tunç, Caner Demirci, Görkem Sertel, Caner Çiçekoğlu)
Setler: 23-25, 25-20, 24-26, 27-25, 14-16
Süre: 139 dakika (28, 24, 36, 32, 19)
Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Voleybol: Erkekler Kupa Voley
Salon: Ali YücelHakemler: Cihat Fırıncıoğlu, İbrahim ÜnalTokat Belediye Plevne: Martin, Marcus, Murat Palavar, Statenko, Orçun Ergün, Hakan Polat (Semih Çelik, Burak Hazırol, Hasan Balcıoğlu, Ertan Ertekin, Taner Kabakcı, Göktuğ Şeref, Andaç Kapan)İnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran,...
Salon: Ali Yücel
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