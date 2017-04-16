Voleybol Erkekler Challenge Kupası Fakel'in

VOLEYBOL Erkekler Challenge Kupası finali rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Fakel ekibi, konuk ettiği Fransa'nın Chaumont takımını 3-1mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.

Voleybol Erkekler Challenge Kupası Fakel'in

VOLEYBOL Erkekler Challenge Kupası finali rövanş karşılaşmasında Rusya'nın Fakel ekibi, konuk ettiği Fransa'nın Chaumont takımını 3-1

mağlup ederek, Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya'nın Novy Urengoy şehrindeki Zvezdniy Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Chaumont ilk seti 25-21 önde tamamlarken, Fakel, ikinci seti 25-20, 25-19 ve 25-18 kazanarak kupanın sahibi oldu. - İstanbul

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