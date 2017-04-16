Voleybol Erkekler Challenge Kupası finali rövanş maçında Rusya'nın Fakel takımı, konuk ettiği Fransa'nın Chaumont ekibini 3-1 yenerek, Avrupa şampiyonu oldu.



Novy Urengoy'daki Zvezdniy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ev sahibi Fakel, ikinci seti 25-20 kazanarak beraberliği yakaladı. Sonraki iki seti de sırasıyla 25-19 ve 25-18 kazanan Rusya ekibi, rakibini 3-1 mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü.



İlk karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fakel, geçen sene finalde kaçırdığı kupaya bu yıl uzanmayı başardı.