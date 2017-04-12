Voleybol: Erkekler Challenge Kupası
Voleybol Erkekler Challenge Kupası finali ilk maçında Rusya'nın Fakel takımı, deplasmanda Fransa'nın Chaumont ekibini 3-1 yendi.
Voleybol Erkekler Challenge Kupası finali ilk maçında Rusya'nın Fakel takımı, deplasmanda Fransa'nın Chaumont ekibini 3-1 yendi.
Paris'teki Charpy Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk seti 25-12 önde tamamladı. Ev sahibi Chaumont, ikinci seti 25-15 kazanarak beraberliği yakaladı. Oldukça çekişmeli geçen 3. ve 4. setleri sırasıyla 26-24 ve 30-28 kazanan misafir takım, ikinci maç öncesi avantaj sağladı.
Finalin rövanşı, 16 Nisan Pazar günü Rusya'nın Novy Urengoy kentindeki Zvezdniy Spor Salonu'nda yapılacak.