Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İtalyan ekibi Sir Sicoma Colussi Perugia'yı 3-0 yenen Rus temsilcisi Zenit Kazan şampiyon oldu.



İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Zenit Kazan ile Sir Sicoma Colussi Perugia karşılaştı.



Zenit Kazan, 86 dakika süren karşılaşmayı 25-15, 25-23 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı.



Üst üste 3. kez bu kupayı müzesine götüren Zenit Kazan, organizasyon boyunca mağlubiyet yaşamadan ve sadece rakiplerine 2 set vererek, şampiyonluğa ulaştı.



Dörtlü Final'in 3.'lük maçında ise İtalyan Cucine Lube Civitanova takımı, Alman Berlin Recycling Volleys ekibini 3-1 yendi.