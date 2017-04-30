Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup eden Rus ekibi Zenit Kazan ile İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Colussi Perugia, finale çıktı.



İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'deki ilk maçta Zenit Kazan ile Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımı karşılaştı. Rus temsilcisi, 25-21, 25-22 ve 25-13'lük setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrılarak, finale yükselen ilk takım oldu.



Diğer karşılaşmada ise iki İtalyan ekibi Sir Sicoma Colussi Perugia ile Cucine Lube Civitanova karşı karşıya geldi. Sir Sicoma Colussi Perugia, mücadeleyi 25-19, 22-25, 25-19, 21-25 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.



Turnuvadaki üçüncülük maçı yarın TSİ 17.00'de, final karşılaşması ise TSİ 20.00'de oynanacak.