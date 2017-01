Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'i 3-1 yenen Arkas Spor, ikinci sıraya yükseldi.



Gruptaki ilk maçında Rus ekibi Zenit'e yenildikten sonra Almanya'da Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, dün de Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Grubun diğer maçında Zenit, deplasmanda Friedrichshafen'ı 3-1'lik skorla geçti.



C Grubu'nda 31 Ocak Salı günü Zenit-Friedrichshafen, 1 Şubat Çarşamba günü ise Arkas Spor-Paris Volley maçları oynanacak.



Arkas Spor'un ikinci sıraya yükseldiği C Grubu'nda 3. maçların ardından puan durumu şöyle:





Takımlar O G M AS VS P 1. Zenit 3 3 0 9 1 9 2. Arkas Spor 3 2 1 6 6 5 3. Friedrichshafen 3 1 2 6 8 3 4. Paris Volley 3 0 3 3 9 1