Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'i 3-1 yenen Arkas Spor, ikinci sıraya yükseldi.

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'i 3-1 yenen Arkas Spor, ikinci sıraya yükseldi.

Gruptaki ilk maçında Rus ekibi Zenit'e yenildikten sonra Almanya'da Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, dün de Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Grubun diğer maçında Zenit, deplasmanda Friedrichshafen'ı 3-1'lik skorla geçti.

C Grubu'nda 31 Ocak Salı günü Zenit-Friedrichshafen, 1 Şubat Çarşamba günü ise Arkas Spor-Paris Volley maçları oynanacak.

Arkas Spor'un ikinci sıraya yükseldiği C Grubu'nda 3. maçların ardından puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P
1. Zenit 3 3 0 9 1 9
2. Arkas Spor 3 2 1 6 6 5
3. Friedrichshafen 3 1 2 6 8 3
4. Paris Volley 3 0 3 3 9 1

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