Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'i 3-1 yenen Arkas Spor, ikinci sıraya yükseldi.
Gruptaki ilk maçında Rus ekibi Zenit'e yenildikten sonra Almanya'da Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, dün de Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Grubun diğer maçında Zenit, deplasmanda Friedrichshafen'ı 3-1'lik skorla geçti.
C Grubu'nda 31 Ocak Salı günü Zenit-Friedrichshafen, 1 Şubat Çarşamba günü ise Arkas Spor-Paris Volley maçları oynanacak.
Arkas Spor'un ikinci sıraya yükseldiği C Grubu'nda 3. maçların ardından puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1. Zenit
|3
|3
|0
|9
|1
|9
|2. Arkas Spor
|3
|2
|1
|6
|6
|5
|3. Friedrichshafen
|3
|1
|2
|6
|8
|3
|4. Paris Volley
|3
|0
|3
|3
|9
|1