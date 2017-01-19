Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belçika temsilcisi Noliko Maaseik'e 3-2 yenildi.
Oldukça çekişmeli geçen müsabakada ev sahibi ekip, 25-22, 25-21, 17-25, 21-25 ve 15-11'lik setlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağladı.
Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belçika temsilcisi Noliko Maaseik'e 3-2 yenildi.
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Belçika temsilcisi Noliko Maaseik'e 3-2 yenildi.
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