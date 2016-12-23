Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, 2. maçların ardından 3. sırada yer aldı.
Alman ekibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin 2-2 eşitliği yakalamasına engel olamayan mavi-beyazlı ekip, müsabakayı 3-2 kazanarak, ilk galibiyetine ulaştı.
Grubun diğer maçında Rus temsilcisi Zenit, Fransız ekibi Paris Volley'i 3-0 mağlup etti.
C Grubu'nda 18 Ocak 2017'deki 3. hafta maçlarında Paris Volley-Arkas Spor ve VfB Friedrichshafen-Zenit müsabakaları oynanacak.
Arkas Spor'un üçüncü durumda bulunduğu grupta 2. maçlar sonrasında puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1. Zenit
|2
|2
|0
|6
|0
|6
|2. VfB Friedrichshafen
|2
|1
|1
|5
|5
|3
|3. Arkas Spor
|2
|1
|1
|3
|5
|2
|4. Paris Volley
|2
|0
|2
|2
|6
|1