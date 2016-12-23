Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, 2. maçların ardından 3. sırada yer aldı.



Alman ekibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin 2-2 eşitliği yakalamasına engel olamayan mavi-beyazlı ekip, müsabakayı 3-2 kazanarak, ilk galibiyetine ulaştı.



Grubun diğer maçında Rus temsilcisi Zenit, Fransız ekibi Paris Volley'i 3-0 mağlup etti.



C Grubu'nda 18 Ocak 2017'deki 3. hafta maçlarında Paris Volley-Arkas Spor ve VfB Friedrichshafen-Zenit müsabakaları oynanacak.



Arkas Spor'un üçüncü durumda bulunduğu grupta 2. maçlar sonrasında puan durumu şöyle:





Takımlar O G M AS VS P 1. Zenit 2 2 0 6 0 6 2. VfB Friedrichshafen 2 1 1 5 5 3 3. Arkas Spor 2 1 1 3 5 2 4. Paris Volley 2 0 2 2 6 1