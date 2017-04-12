Voleybol Erkekler CEV Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Diatec Trentino takımı, Fransa'nın Tours ekibini 3-0 yendi.



İtalya'nın Trento kentinde yapılan karşılaşmada ilk seti 25-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci seti de 25-19 üstün tamamladı. Üçüncü seti de 25-17 galip tamamlayan Diatec Trentino, mücadeleyi 3-0 kazanarak ikinci maç öncesi avantaj yakaladı.



Finalin rövanşı, 15 Nisan Cumartesi günü Fransa'nın Tours kentindeki Robert Grenon Salonu'nda TSİ 21.30'da başlayacak.