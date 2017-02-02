Salon: Burhan Felek
Hakemler: Jovan Jovanovic (Sırbistan), Frankie Tanti (Polonya)
Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Dogukan Ulu, Halil Yücel, Lagumdzija)
Fonte Bastardo: Rangel, Oswaldo, Johnson, Freitas, Guerreiro, Pollock (Teixeira, Monteiro, Morais, Rhein)
Setler: 28-26, 25-22, 25-23
Süre: 88 dakika (34, 28, 26)
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş maçında Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu 3-0 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, adını çeyrek finale yazdırdı.
Voleybol: Erkekler Cev Challenge Kupası
Salon: Burhan FelekHakemler: Jovan Jovanovic (Sırbistan), Frankie Tanti (Polonya)Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Dogukan Ulu, Halil Yücel, Lagumdzija)Fonte Bastardo: Rangel, Oswaldo, Johnson, Freitas, Guerreiro,...
Salon: Burhan Felek