Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li finaller ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplamanda karşılaştığı Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu 3-0 yendi.



Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 25-23, 25-14 ve 25-15'lik setlerle üstünlük sağladı.



Galatasaray HDI Sigorta, bu sonuçla 2 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve çeyrek finale yükselecek takımın belirleneceği rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.