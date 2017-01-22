Voleybol: Erkekler 2. Ligi - Siirt Gençlikspor: 3 - Muş Yetiştirme Yurdu: 1

Voleybol Erkekler 2. Ligi 6. Grup'ta, Siirt Gençlikspor, Muş Yetiştirme Yurdu'nu 3-1 yendi.



Play-off'a kalma mücadelesi veren iki takım 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.



Ev sahibi Siirt Gençlikspor, konuk ettiği Muş Yetiştirme Yurdu takımını 3-1 yenerek ligde 3. sıraya yükseldi.



Karşılaşmayı Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç da izledi.



Tutulmaz, maç sonrası oyuncuları tebrik ederek, daha çok mücadele etmelerini istedi.



Siirt Gençlikspor Antrenörü Erdal Kılıçer de önemli maçta kendilerini yalnız bırakmayan il protokolüne ve seyircilere teşekkür etti.



Bu maça çok konsantre olduklarını ifade eden Kılıçer, "Bu maçı çok önemsiyorduk. Play-off'a adım atmak için en az 3-1 kazanmamız gerekiyordu ve o istediğimiz skoru aldık. Hafta içi de Bitlis ile maçımız var. Umarım oradan da galibiyetle ayrılırız." dedi.