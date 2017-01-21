Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Liginde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Solhanspor'a 3-2 yenildi.



Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta İsmail Yıldırım ve Emre Aker hakem ikilisi görev yaptı.



Karşılaşmanın ilk seti, 25-19 Malatya Büyükşehir Belediyesi, ikinci seti ise 25-15 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.



Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü sette ortaya koyduğu oyunla 2-1 öne geçse de Solhanspor, dördüncü seti 25-19'luk skorla kazanarak maçta eşitliği yakaladı. Tie break setini 15-9'luk skorla tamamlayan Solhanspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Solhanspor Baş Antrenörü Mehmet Akif Gürgen, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Malatya'nın çok zorlu bir takım olduğunu biliyorduk. Sahadaki oyunlarım iyi mücadele etti, kazandık, oyuncularımın direncini kutluyorum. İnşallah süperlige çıkar Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı seyircilerimize izletiriz." dedi.